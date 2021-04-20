Sahte sarı basın kartı düzenleyip, kısıtlamalara uymadılar

Koronavirüs kısıtlamaları sırasında yasaklara uymayıp ceza almak istemeyen şahısların, sahte basın kartı düzenledikleri ortaya çıktı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında geçerli ve hafta sonu tüm gün uygulanan kısıtlamalar devam ediyor.

Kısıtlamalara uymak istemeyenler, çeşitli yollar ile kuralları ihlal ediyor.

Yapılan incelemeler sonucu, sadece basın mensupları tarafından kullanılabilen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından verilen sarı basın kartının, sahtesinin yapıldığı tespit edildi.

500-2 BİN LİRA ARASI ÜCRET ÖDEDİLER

Şahısların bu sahte kartlar ile polis kontrollerinde ceza almaktan kurtuldukları belirlendi. Kartları temin etme yolları tespit edilemeyen şahısların, kartla için 500- 2 bin lira arasında ücret ödediği ortaya çıktı.

FAHRETTİN ALTUN’UN İMZASINI TAKLİT ETTİLER

Sahte kartların gerçekleri ile aynı olması, arkasında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un imzasının dahi taklit edildiği belirlendi.

Kartları hazırlayanlar ve temin edenlere yönelik savcılık tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.