Sahte servisçilerin bu seferki kurbanı bir doktor

Sahte servisçilerin bu seferki kurbanı bir doktor

İstanbul'da sahte servisçilerin tuzağına düşerek 2 bin 400 lirasından olan Erdoğan Dadaş, yaşadığı olayı anlattı.

İstanbul'da yaşayan doktor Erdoğan Dadaş, sahte yetkili servisçiler tarafından dolandırıldı.

Show TV'nin haberine göre; evindeki buzdolabı arızalanan Dadaş, internet üzerinden bulduğu çağrı merkezini aradı.

2 BİN 400 LİRASINI KAPTIRDI

İletişimin ardından Dadaş'ın evine gelen iki kişi, buzdolabının motorunun bozulduğunu ve 2 bin 400 TL ödeme ile değişmesi gerektiğini söyledi.

Ödemeyi kabul ederek yeni motor taktıran Dadaş, buzdolabının bir süre sonra soğutmadığını fark ederek eve gelen tamircileri aradı. İddiaya göre şüpheliler Dadaş'ı oyalayarak eve gelmedi.

Sahte servisçilerin bu seferki kurbanı bir doktor

ŞİKAYETTE BULUNDU, SUÇ SAYILMADI

Daha sonra gerçek yetkililere ulaşan Dadaş, durumu öğrenerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık ise 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verdi.

"HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM"

Karara tepkili olan Dadaş, "Ülkemizde hukuktan başka mal ve can güvenliğimizi sağlayacak başka bir kurum var mı? Bir savcı bunu nasıl suç olarak görmez, hayretler içerisindeyim." ifadelerini kullandı.