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Sakarya'daki asker eğlencesinde ayağa basma kavgası

Sakarya'daki asker eğlencesinde ayağa basma kavgası

Karamanlar Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde oyun oynanan gençler arasında 'ayağa basma' konusu yüzünden kavga çıktı. O anlar ise çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.