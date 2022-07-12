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- Sakarya'daki asker eğlencesinde ayağa basma kavgası
Sakarya'daki asker eğlencesinde ayağa basma kavgası
Karamanlar Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde oyun oynanan gençler arasında 'ayağa basma' konusu yüzünden kavga çıktı. O anlar ise çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
- 12.07.2022 - 15:34
- Güncelleme : 12.07.2022 - 15:35
Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesi’nde bir genç, askere gitmeden önce eğlence düzenledi.
Eğlencede gençlerin oyun oynandığı sırada aralarında 'ayağa basma' konusu yüzünden tartışma çıktı.
Taraflar kavga etti
Yaşana tartışma kısa süre içinde yerini kavgaya bıraktı ve taraflar birbirine girdi.
Sakarya'daki asker eğlencesinde ayağa basma kavgası - VİDEO
O anlar kaydedidldi
Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken bağırışmaların olduğu o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.