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    Sakaraya'da genç diş hekimi evinde ölü bulundu

    Serdivan ilçesindeki bir apartta tek başına yaşayan diş hekimi Mehmet Alabacak, evinde ölü olarak bulundu.
    • 22.07.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 15:57
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    Sakaraya'da genç diş hekimi evinde ölü bulundu

    Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Zembil Sokak üzerinde bulunan bir apartta tek başına yaşayan diş hekimi Mehmet Alabacak’tan haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Konunun haber verilmesi üzerine Alabacak’ın yaşadığı apartın bulunduğu bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Genç hekim ölü bulundu

    Genç diş hekiminin yaşadığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, Alabacak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

    Ceset morga kaldırıldı

    Diş hekimi Mehmet Alabacak’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

    Sakaraya da genç diş hekimi evinde ölü bulundu #1

    Sakaraya da genç diş hekimi evinde ölü bulundu #2


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