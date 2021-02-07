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    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde B.Ş. isimli kişi, kavga sonrasında sinirini kullandığı motosikletten çıkararak ateşe verdi.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 05:18
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    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı

    Karasu ilçesine bağlı İncilli Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde buluna Karasu Belediyesi binası önünde, B. Ş. isimli şahıs ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

    ÇIKAN KAVGA SONRASI ÖFKESİNİ MOTOSİKLETİNDEN ALDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ş., hıncını motosikletten çıkardı. Kullandığı motosikleti ateşe veren B.Ş., hızla olay yerinden kaçtı. Motosikletin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.

    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı #1

    PLAKASIZ MOTOSİKLET KÜL OLDU

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Plakasız motosiklet yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı #2

    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı #3

    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı #4

    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı #5

    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı #6

    Sakarya kavgada hıncını alamayan şahıs, motosikletini yaktı #7

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