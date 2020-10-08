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- Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
- AA
- 08.10.2020 - 09:40
- Güncelleme : 08.10.2020 - 09:40
Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
10 İLDE OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Sakarya, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta operasyon düzenlendi.
21 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden bazılarının Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.