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    Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 10 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, 21 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 08.10.2020 - 09:40
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 09:40
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    Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

    Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    10 İLDE OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Sakarya, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta operasyon düzenlendi.

    21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden bazılarının Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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