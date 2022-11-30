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- Sakarya'da, minibüste tek kalan genç kıza cinsel saldırı girişimi
Sakarya'da, minibüste tek kalan genç kıza cinsel saldırı girişimi
- 30.11.2022 - 16:11
- Güncelleme : 30.11.2022 - 16:12
Sakarya’nın Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkinde gece saatlerinde, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören 22 yaşındaki Merve K., bindiği minibüste tek kaldı.
Ailesini ziyaret için kente gelen Merve K.’nin sürücü Serdar Serkan Y. tarafından cinsel saldırıya uğradığı ileri sürüldü.
DHA’nın haberine göre; Serdar Serkan Y.’nin aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip cinsel saldırıya kalkıştığı iddia edildi.
Direndi, darbedildi
Merve K. direnince, Serdar Serkan Y. tarafından darbedildi. Arbede sırasında kaçmayı başaran Merve K., ailesine durumu anlattı.
Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkiinde yakalandı.
30 suç kaydı olduğu belirlendi
Gözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Cezaevinde 6 gün önce çıktığı öğrenildi
Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.