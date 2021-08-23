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    Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    İki aracın çarpışması sonucu, yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri ise yaşadıklarını panik halinde anlattı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 14:28
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    Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    Sakarya’nın Arifiye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, M.B. idaresindeki 16 UK 985 plakalı otomobil ile G.S. idaresindeki 34 LHB 33 plakalı otomobil çarpıştı.

    34 LHB 33 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki İkram U., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralı yolcuyu araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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    "NASIL OLDU ANLAMADIK"

    Sürücülerden GS., kaza anını anlatarak “Bir araca yol verdik ve karşıya geçmek istiyorduk, o sırada kaza nasıl oldu anlamadık. Arabada benimle birlikte iki kişiydik ve o bir kişi yaralandı. Burnu falan kanadı, kafasını vurmuştu ve nefes alamıyorum demişti sanırım kaburgalarından da darbe aldı. İnşallah iyi olur.” dedi.

    Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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