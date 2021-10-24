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    Sakarya TEM'de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi

    Sakarya TEM'de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi

    Otoyolda araçların takip mesafesini korumaması nedeniyle meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı. Yapılan çalışmalar nedeniyle otoyolda trafik 1 saat durdu.
    • AA
    • 24.10.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 17:14
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    Otoyolun Ankara istikameti Yüzevler mevkisinde 3 ayrı noktada aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu 23 araç zincirleme kazaya karıştı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    3'Ü AĞIR 17 YARALI

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Ankara yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan otoyolda trafik, karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonucu normale döndü.

    Sakarya TEM'de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi

    Sakarya TEM de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi #1

    Sakarya TEM de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi #2

    Sakarya TEM de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi #3

    Sakarya TEM de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi #4

    Sakarya TEM de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi #5

    Sakarya TEM de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi #6

    Sakarya TEM de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi #7

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