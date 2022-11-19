Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.581
0.16%
BTXN Coin
6.25
-5.01%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Sakarya'da 10 gündür kayıp olan şahıs, ölü olarak bulundu

    Sakarya Karasu'da 10 gün önce kaybolan şahsın, Hendek ilçesi sınırlarında aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduğu ortaya çıktı.
    • 19.11.2022 - 22:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da 10 gündür kayıp olan şahıs, ölü olarak bulundu

    Yaklaşık 10 gün önce Sakarya'nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı.

    10 gün sonra ölü bulundu

    Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde bulunduğu ortaya çıktı.

    İHA'nın haberine göre jandarma ekipleri, konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor.

    Sakarya da 10 gündür kayıp olan şahıs, ölü olarak bulundu #1


    Twitter kapanıyor mu? Çalışanlar ofise alınmıyordu! Twitter ne zaman ve neden kapanacak?
    Teknoloji

    Twitter kapanıyor mu? Çalışanlar ofise alınmıyordu! Twitter ne zaman ve neden kapanacak?

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Aslı Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert gönderme
    Gündem

    Aslı Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert gönderme

    Görüş Bildir