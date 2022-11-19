Sakarya'da 10 gündür kayıp olan şahıs, ölü olarak bulundu

Sakarya'da 10 gündür kayıp olan şahıs, ölü olarak bulundu

Sakarya Karasu'da 10 gün önce kaybolan şahsın, Hendek ilçesi sınırlarında aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 gün önce Sakarya'nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı.

10 gün sonra ölü bulundu

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde bulunduğu ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre jandarma ekipleri, konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor.