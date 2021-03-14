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- Sakarya'da 10 yaşındaki çocuk, saçmalarla yaralandı
Sakarya'da 10 yaşındaki çocuk, saçmalarla yaralandı
Bahçede oyun oynayan Efkan, kimliği belirsiz kişinin ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalar yüzünden hastanelik oldu.
- DHA
- 14.03.2021 - 17:18
- Güncelleme : 14.03.2021 - 17:28
Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Özgür Sokak’taki evlerinin bahçesinde oyun oynayan Efkan Mustafa S., karın ve kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Durumu fark eden ailesi, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Efkan Mustafa S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, tüfeği ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Sakarya'da 10 yaşındaki çocuk, saçmalarla yaralandı VİDEO