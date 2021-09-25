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- Sakarya'da 100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar
Sakarya'da 100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar
Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
- İHA
- 25.09.2021 - 20:20
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüleceği yönündeki istihbari bilgiler neticesinde harekete geçti.
2 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler gerçekleşen çalışma neticesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 2 bin adet 50 dolarlık Amerikan Doları ele geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.