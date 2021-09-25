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Sakarya'da 100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

Sakarya'da 100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.