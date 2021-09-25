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    Sakarya'da 100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

    Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 25.09.2021 - 20:20
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    Sakarya'da 100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

    Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüleceği yönündeki istihbari bilgiler neticesinde harekete geçti.

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Ekipler gerçekleşen çalışma neticesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda 2 bin adet 50 dolarlık Amerikan Doları ele geçirildi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

    Sakarya da 100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar #1

    Sakarya da 100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar #2

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