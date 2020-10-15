112 Acil Sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, kavşakta karşısına çıkan araca çarpmaktan son anda kurtularak kazayı atlattı. 112 ekibinin tehlikeli anları, araç içi kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Karapürçek sapağında, rahatsızlanan bir kişiye müdahale etmek için yola çıkan 112 Acil Sağlık ekibinin karşısına bir araç çıktı.

112 ekibi, trafik ışıklarının olduğu kavşağa doğru yaklaşırken önlerine çıkan hafif ticari araç nedeniyle tehlike yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Ambulans sürücüsü son anda direksiyonunu kırarak kaza yapmaktan kurtuldu. Bu anlar ambulansta bulunan araç içi kameraya yansıdı.

Kazadan kurtulan sağlık ekibi yoluna devam etti.

Sakarya'da 112 ekibi, kazadan son anda kurtuldu VİDEO











