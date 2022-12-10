Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk bir adamı boğazından bıçakladı

Adapazarı'nda daha önceden annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle 13 yaşındaki çocuk, bir adama bıçakla saldırıda bulundu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, 13 yaşındaki bir çocuk "pes" dedirtten bir eylemde bulundu.

Henüz 13 yaşında olan O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği öne sürülen bir adamla yolda karşılaştı.

Adamı boynundan bıçakladı

Bunun üzerine çocuk, elindeki bıçakla saldırıda bulunarak adamı boğazından yaraladı.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuk ve annesi gözaltına alındı

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı adam, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 yaşındaki O.Ş. ve 38 yaşındaki annesi R.Ş. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı adamın görüntüleri amatör kamera ile kaydedildi

Yaşanan bıçaklı saldırı olayı sonrası yaralı adama müdahale edilme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili inceleme sürüyor.