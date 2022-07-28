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    Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk, PTT'ye ait motosikleti çaldı

    Park halindeki PTT’ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A., fırının vitrinine çarptı. Cam parçalarının vücudunu kestiği S.B.T.A., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
    • 28.07.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 19:11
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    Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk, PTT'ye ait motosikleti çaldı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde 14 yaşındaki Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT’ye ait motosikleti çaldı.

    S.B.T.A.’nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı.

    Çocuk hastaneye kaldırıldı

    Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.’nın vücudunu kesti. Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.

    S.B.T.A., çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sakarya da 14 yaşındaki çocuk, PTT ye ait motosikleti çaldı #1

    Sakarya da 14 yaşındaki çocuk, PTT ye ait motosikleti çaldı #2


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