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- Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk, PTT'ye ait motosikleti çaldı
Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk, PTT'ye ait motosikleti çaldı
Park halindeki PTT’ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A., fırının vitrinine çarptı. Cam parçalarının vücudunu kestiği S.B.T.A., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- 28.07.2022 - 16:46
- Güncelleme : 28.07.2022 - 19:11
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde 14 yaşındaki Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT’ye ait motosikleti çaldı.
S.B.T.A.’nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı.
Çocuk hastaneye kaldırıldı
Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.’nın vücudunu kesti. Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.
S.B.T.A., çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.