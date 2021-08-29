Sakarya'da 14 yaşındaki Miraç'tan haber alınamıyor

Evden çıkıp geri dönmeyen Miraç Ekmekçi'nin ailesi kızlarının bulunması için seferber oldu.

Sakarya’nın Erenler ilçesine bağlı Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi (14), sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Aile, Miraç'ın akşam eve dönmemesi üzerine kızları için arayışa geçti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Emniyet ekipleri Miraç'ı bulmak için çalışma başlattı.