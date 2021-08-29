Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
405.470
0.01%
EXEN Coin
26.00
-2.40%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Sakarya'da 14 yaşındaki Miraç'tan haber alınamıyor

    Evden çıkıp geri dönmeyen Miraç Ekmekçi'nin ailesi kızlarının bulunması için seferber oldu.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da 14 yaşındaki Miraç'tan haber alınamıyor

    Sakarya’nın Erenler ilçesine bağlı Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi (14), sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

    Aile, Miraç'ın akşam eve dönmemesi üzerine kızları için arayışa geçti.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Emniyet ekipleri Miraç'ı bulmak için çalışma başlattı.

    Sakarya da 14 yaşındaki Miraç tan haber alınamıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir