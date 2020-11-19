Dolar
7.5577
-2.0515%
Euro
8.9552
-2.1311%
Altın
1861.82
-0.4539%
Borsa
1315.4
1.5972%
G. Altın
454.845
-2.0005%
Bitcoin
134139.59
-1.8326%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Sakarya'da 16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi

    Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında bayıldı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 14:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da 16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi

    Sakarya'da elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler, durumu polise bildirdi.

    Adapazarı ilçesinde 16 yaşındaki B.D., polis ekiplerince durdurularak, kimlik kontrolü yapıldı.

    KİMLİK KONTROLÜNDE BAYILDI

    B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirince olay yerine ambulans çağrıldı.

    Hastaneye kaldırılan B.D., tedavi altına alındı.

    Sakarya da 16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi #1

    Sakarya da 16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi #2

    Sakarya da 16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir