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- Sakarya'da 16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi
Sakarya'da 16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi
Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında bayıldı.
- DHA
- 19.11.2020 - 14:44
Sakarya'da elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler, durumu polise bildirdi.
Adapazarı ilçesinde 16 yaşındaki B.D., polis ekiplerince durdurularak, kimlik kontrolü yapıldı.
KİMLİK KONTROLÜNDE BAYILDI
B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirince olay yerine ambulans çağrıldı.
Hastaneye kaldırılan B.D., tedavi altına alındı.