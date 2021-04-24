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- Sakarya'da 2 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Sakarya'da 2 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Sakarya'da 2 gündür aranan 70 yaşındaki İbrahim Yüce'nin cansız bedenine ulaşıldı.
- DHA
- 24.04.2021 - 17:38
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Yüce'den haber alamayan oğlu polise başvurdu.
Yaşlı adamın en son Sakarya Nehri kenarında görüldüğü bilgisine üzerine harekete geçen dalgıç polisler, Yüce'nin cansız bedenine ulaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bugün devam eden arama çalışmaları sonucu dalgıç polisler, arama çalışmalarının başladığı bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında İbrahim Yüce'nin cansız bedenini buldu. Yüce'nin oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da 2 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu VİDEO