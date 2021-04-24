Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
410.613
-0.02%
EXEN Coin
20.91
-4.30%
13ºC
İstanbul
Yağmur 13 C

    Sakarya'da 2 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

    Sakarya'da 2 gündür aranan 70 yaşındaki İbrahim Yüce'nin cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da 2 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde  yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Yüce'den haber alamayan oğlu polise başvurdu.

    Yaşlı adamın en son Sakarya Nehri kenarında görüldüğü bilgisine üzerine harekete geçen dalgıç polisler, Yüce'nin cansız bedenine ulaştı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bugün devam eden arama çalışmaları sonucu dalgıç polisler, arama çalışmalarının başladığı bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında İbrahim Yüce'nin cansız bedenini buldu. Yüce'nin oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya'da 2 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir