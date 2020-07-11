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- Sakarya’da 2 kadın termal tesiste öldürüldü
Sakarya’da 2 kadın termal tesiste öldürüldü
Kaldıkları odada silahla öldürülen kadınların katil zanlısı ya da zanlıları polis tarafından her yerde aranıyor.
- İHA
- 11.07.2020 - 12:06
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan termal tesiste kalan 2 kadın, odalarında silahla öldürüldü.
Olayın adından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
GÜZERGAHLARDA ÖNLEM ALINDI
Polis ekipleri termal otellerin bulunduğu ilçeye giden yolları kapatarak araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.
Kadınları öldüren zanlının kaçabileceği güzergahlar üzerine önlemler alınıyor.