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    Sakarya’da 2 kadın termal tesiste öldürüldü

    Kaldıkları odada silahla öldürülen kadınların katil zanlısı ya da zanlıları polis tarafından her yerde aranıyor.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 12:06
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    Sakarya’da 2 kadın termal tesiste öldürüldü

    Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan termal tesiste kalan 2 kadın, odalarında silahla öldürüldü.

    Olayın adından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    GÜZERGAHLARDA ÖNLEM ALINDI

    Polis ekipleri termal otellerin bulunduğu ilçeye giden yolları kapatarak araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.

    Kadınları öldüren zanlının kaçabileceği güzergahlar üzerine önlemler alınıyor.

    Sakarya’da 2 kadın termal tesiste öldürüldü #1

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