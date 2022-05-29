Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza anı

İki kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla gelen motosikletin çarptığı 21 yaşındaki genç ile sürücünün metrelerce savrulduğu görüldü.

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde seyir halinde olan Tunçkan Serdar Şendur’un (48) kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir’e (21) çarptı.

İkisi de kurtarılamadı

Kazada, Şendur ve Özdemir yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Feci kaza kamerada

Şendur ve Özdemir'in hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızla gelen motosikletin Özdemir’e çarptığı ve ardından yaya ile devrilen motosikletin sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

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