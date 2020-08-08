Sakarya'da 2 kişinin öldüğü saldırı, nişan yüzünden oldu

Gece saatlerinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı saldırıda, eski nişanlısının nişanını basarak 4 kişiyi vuran kardeşin ağabeyi, olay yerine giderken yol vermediği için 2 kişiyi öldürdü.

Dün gece saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde 29 yaşındaki S.Ç., eski nişanlısı 24 yaşındaki Merve Nimet Ş.’nin nişan törenini bastı.

ESKİ NİŞANLISININ NİŞANINI KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİ

Şüpheli S.Ç., tartıştığı eski nişanlısı Merve Nimet Ş. ile annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve Merve Nimet Ş.’nin yeni nişanlısı 26 yaşındaki Hüseyin D.’yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

OLAYI DUYAN AĞABEY YOLDA DEHŞET SAÇTI

Daha sonrasında ise şüpheli S.Ç.’nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi M.Ç. olayı duyarak bölgeye gitmek istedi. M.Ç., iddiaya göre bu esnada ışıklarda duran ve kendisine yol vermediği için sinirlenerek 54 ADG 864 plakalı otomobile kurşun yağdırdı.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Meydana gelen 2’nci silahlı saldırı olayında ise 26 yaşındaki araç sürücüsü Resul Ankıt olay yerinde hayatını kaybetti. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce, Davut Bilgin ise ağır yaralı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilgin’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AĞABEY GÖZALTINDA, KARDEŞ ARANIYOR

Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri M.Ç.’yi yakalayarak gözaltına alırken, olay sonrası kayıplara karışan kardeş S.Ç.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



