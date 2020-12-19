Sakarya'da 2 zabıta memuru, yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Sakarya'da 2 zabıta memuru, yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca paket servisi yapan bir lokantada 2 zabıta memuru, masaya oturarak yemek yedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde, lokanta ve restorantlarda yemek yemek yasaklanmış, yalnızca paket servise izin verilmişti.

Sakarya’nın Akyazı Belediyesi’nde görevli 2 zabıta memuru, ilçe merkezinde paket servis ve 'gel-al' servis için açık olan lokantaya geldi.

LOKANTADA YEMEK YEDİLER

Zabıtalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen lokantadaki masalardan birine oturup, yemek yedi.

VATANDAŞ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir vatandaş, koronavirüs tedbirlerine uymayan zabıta memurlarını fotoğrafladı.





