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    Sakarya’da 227 şişe kaçak içkiye el koyuldu

    Jandarma'nın operasyon gerçekleştirdiği Geyve'de, 227 şişe kaçak içki ele geçirildi.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 14:03
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    Sakarya’da 227 şişe kaçak içkiye el koyuldu

    Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, Geyve ilçesi Kozan Mahallesi’nde yaşayan F.Ö. ve Ş.Ö.’nün evlerine baskın düzenledi.

    KAÇAK İÇKİYLE BİRLİKTE SİLAH BULUNDU

    Evlerde yapılan aramada 227 şişe kaçak içki, 260 boş alkol şişesi, 1 tüfek, 1 havalı tüfek ve 1 seri numarası belli olmayan eski tüfek ele geçirildi.

    2 GÖZALTI

    Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

    Sakarya’da 227 şişe kaçak içkiye el koyuldu #1

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