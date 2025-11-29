Sakarya'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Son operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

SERDİVAN'DA 400 BİN BOŞ MAKARON ELE GEİÇİRİLDİ

Serdivan ilçesinde C.A. (30) isimli şüpheli gözaltına alındı. İkametgahında yapılan aramada 400 bin boş, 110 bin dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ve 1 elektronik tütün sarma makinesi bulundu.

ERENLERDE BANDROLSÜZ PURO VE MAKARON

Erenler ilçesinde G.D. (37) isimli şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 2 bin 680 dolu makaron, 210 bandrolsüz puro ve 46 paket 50’lik gram tarihi geçmiş tütün ele geçirildi.

SAPANCA'DA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN

Sapanca ilçesinde Ü.S. (45) isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametgahı ve iş yerinde yapılan aramalarda 10 bin boş makaron, 980 dolu makaron, 4 elektronik sigara, 100 paket kaçak sigara, 15 kilogram tütün ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.