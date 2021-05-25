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Sakarya'da 3 katlı binada yangın paniği

Sakarya'da 3 katlı binada yangın paniği

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı bir binanın bahçesinde meydana gelen yangın apartmana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.