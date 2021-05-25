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    Sakarya'da 3 katlı binada yangın paniği

    Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı bir binanın bahçesinde meydana gelen yangın apartmana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 04:57
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    Sakarya'da 3 katlı binada yangın paniği

    Sakaya’da üç katlı bir binanın bahçesinde bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenden yandı.

    Yangını gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı.

    İtfaiye ekiplerinin zamanındaki müdahalesi ile yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

    OLAY YERİNDE BOŞ BENZİN BİDONU BULUNDU

    Olay yerine gelen polis ekipleri eşyalara doğru dökülmüş halde boş benzin bidonu buldu.

    APARTMAN SAKİNLERİNDEN BİRİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

    Polislerin konuyla ilgili soruşturması sürerken yangından etkilenen Ayşe S. dumandan zehirlendi.

    Ayşe S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


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