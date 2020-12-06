Sakarya’da 3 yaşındaki kız çocuğu camdan düşerek hayatını kaybetti

Kız çocuğunun annesinin sosyal medyada, “Canım kızım mekanın cennet olsun, yüreğim paramparça” diyerek yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde Recep ile Pınar Karaz çiftinin 3 yaşındaki kızları Azra, dün akşam evlerinin ikinci katının camından aşağıya düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında minik Azra, Ferizli İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Azra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“YÜREĞİM PARAMPARÇA”

Hayatını kaybeden kızı için anne Pınar Karaz’ın sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Anne Karaz, kızının fotoğrafını paylaşarak, “Canım kızım mekanın cennet olsun, yüreğim paramparça” notunu yazdı.

ÖĞLE NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Minik Azra’nın cenazesi, Söğütlü Merkez Mahallesi Kubbeli Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Söğütlü Merkez Mezarlığına defnedilecek.