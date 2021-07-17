Sakarya'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Oyun oynadığı esnada suya düşüp kaybolan Ömer'in cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra suda sürüklenirken bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bozören Mahallesi'nde dedesiyle hayvan otlatmaya giden 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli mahalleden geçen sulama kanalının kenarında oynadığı esnada kanala düşerek akıntıda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Geyve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. DSİ tarafından sulama kanalının suyu kesildi. Ekipler Dişli'yi bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde, suya düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre ileride Çengel Mahallesi mevkisinde su kanalı içerisinde Dişli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi Geyve Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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