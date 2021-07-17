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    Sakarya'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

    Oyun oynadığı esnada suya düşüp kaybolan Ömer'in cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra suda sürüklenirken bulundu.
    • AA
    • 17.07.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 09:07
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    Sakarya'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

    Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bozören Mahallesi'nde dedesiyle hayvan otlatmaya giden 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli mahalleden geçen sulama kanalının kenarında oynadığı esnada kanala düşerek akıntıda kayboldu.

    İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

    ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

    Geyve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. DSİ tarafından sulama kanalının suyu kesildi. Ekipler Dişli'yi bulmak için çalışma başlattı.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde, suya düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre ileride Çengel Mahallesi mevkisinde su kanalı içerisinde Dişli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi Geyve Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    Sakarya'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu VİDEO

    Sakarya da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu #1

    Sakarya da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu #2

    Sakarya da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu #3

    Sakarya da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu #4

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