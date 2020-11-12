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    Sakarya'da 4 yaşındaki kız, 2 aile arasında çıkan çatışmada vuruldu

    2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 yaşındaki minik Kader başından vurularak ağır yaralandı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 11:56
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 12:04
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    Sakarya'da 4 yaşındaki kız, 2 aile arasında çıkan çatışmada vuruldu

    Gece yarısı, Sakarya'nın Erenler Küpçüler Yenimahalle mevkisinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Tarafların ateşlediği silahların arasında kalan 4 yaşındaki Kader Aylan, başından vuruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

    YARALI KIZ, HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kader Aylan’ı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Küçük kızın yakınları hastaneye akın edince, polis ekipleri acil girişi ile çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Sakarya da 4 yaşındaki kız, 2 aile arasında çıkan çatışmada vuruldu #1

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI

    Kader Aylan'ın yaralanmasına neden olan silahı ateşleyenin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatılırken polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    Tedavi altındaki Kader Aylan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Sakarya da 4 yaşındaki kız, 2 aile arasında çıkan çatışmada vuruldu #2

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