Sakarya'da 5 kişinin öldüğü fabrika patlamasının gerekçeli kararı açıklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024’te meydana gelen patlamaya ilişkin davada verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında toplam 72 sayfalık gerekçeli kararında, fabrika yönetiminin ihmalleri, denetim eksiklikleri ve teknik yetersizlikleri ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Sanıklara 3 ila 11 yıl 8 ay arasında hapis cezası

Mahkeme, fabrika müdürü V.U. ile “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlayıcısı İ.B.’ye 11 yıl 8 ay,

iş güvenliği uzmanı D.T., elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K.’ye 8 yıl 4 ay,

idari işler sorumlusu C.B.’ye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Gerekçede, mahkemenin kararını mütalaa, sanık ve müşteki ifadeleri, tanık anlatımları, bilirkişi raporları, olay yeri ve itfaiye incelemeleri, kamera kayıtları ve diğer delillere dayandırdığı belirtildi.

"PATLAMADAN KORUNMA PLANI" GERÇEĞİ YANSITMADI

Kararda, fabrikanın geçmişte de elektrik kaynaklı yangınlar yaşadığı, sistemde arıza ve kısa devrelerin sık görüldüğü ve özellikle değirmen bölümünde yoğun tozlanma bulunduğu ifade edildi.

Patlamadan kısa süre önce tozlu ortamda kıvılcım çıkarabilecek spiral kesim işlemi yapıldığına dikkat çekilen kararda, “Patlamadan Korunma Dokümanı”nın fiili koşullarla örtüşmediği, belgede fabrikanın “temiz” kabul edilerek yanlış planlama yapıldığı vurgulandı.

Mahkeme, denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersiz işletildiğini, gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle patlama riskinin önlenemediği sonucuna vardı.

TEMİZLİK EKSİKLİĞİ VE AÇIK PANO KAPAKLARI İHMALE DÖNÜŞTÜ

Enerji odasının yeni yapılan inşaatla değirmen fabrikasının zemin katında kaldığı belirtilen gerekçede, elektrik panolarında ısınan havanın baca sistemiyle tahliye edildiği, ancak tozlu ortamdan gelen havanın panoların içine dolduğu ifade edildi.

Bu nedenle pano kapaklarının açık bırakıldığı, iç kısımlarda toz birikimi oluştuğu ve temizlik kayıtlarında panoların yalnızca 6 ayda bir temizlendiğinin görüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, toz yoğunluğunu ölçen sensörlerin bulunmadığı ve temizlik faaliyetlerinin pazar günleri aksadığı belirtildi.

YANGIN ELEKTRİK ODASINDA BAŞLADI, UN TOZU PATLAMAYA NEDEN OLDU

Kamera kayıtlarına göre patlamanın değirmen bölümünün zemin katında, yaklaşık bir saniye içinde gerçekleştiği, yangının elektrik panosundaki kısa devreyle başladığı kaydedildi.

Kararda, kısa devre sonucu oluşan kıvılcımın değirmen bölümünde biriken un tozunu tutuşturduğu, bunun da toz patlamasına dönüşerek tüm bölüme yayıldığı ifade edildi.

Olay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında “iş kazası” olarak tanımlandı.

BİLİRKİŞİ: "1. DERECE SORUMLULAR FABRİKA MÜDÜRÜ VE DOKÜMAN HAZIRLAYICISI"

Bilirkişi raporuna göre, V.U. ve İ.B. birinci derece, D.T., Y.T., Ö.K. ve C.B. ikinci derece sorumlu olarak belirlendi.

Mahkeme, raporun olayın oluşu, teknik nedenler ve sorumluluklar açısından yeterli açıklamayı içerdiğini, tarafların itirazlarının esası değiştirmediğini belirtti.

PATLAMADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hendek’teki makarna fabrikasında 15 Eylül 2024’te yaşanan patlama sonrası çıkan yangında, işçi Mesut Şimay (27) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22), Güven Albayrak (24), Merve Menteş (26) ve Naim Karagüzel (35) de tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmişti.

Olayda biri itfaiye eri olmak üzere 30 kişi yaralanmış, fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, diğer sanıklardan bazıları hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

DAVA SÜRECİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanıklar, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar,

idari işler sorumlusu C.B. ise “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmıştı.

Mahkeme, 24 Eylül’deki karar duruşmasında cezaları açıklamış ve fabrika müdürü V.U.’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.