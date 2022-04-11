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    Sakarya'da 5 sokak köpeği ölü bulundu

    Sakarya'da ölen köpeklerin görüntüsünü çeken bir hayvansever, köpeklerin zehirlenerek buraya atıldığını ileri sürdü.
    • 11.04.2022 - 18:08
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    Sakarya'da 5 sokak köpeği ölü bulundu

    Sakarya'nın Arifiye ilçesi Mollaköy göletler mevkiinde, vatandaşların besledikleri sokak köpeklerinden 5’i ölü bulundu.

    Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden ve sosyal medyada paylaşan bir hayvansever, köpeklerin zehirlenerek buraya atıldığını ileri sürdü.

    "Zehirlenmişler, atmışlar buraya"

    Görüntüleri çeken hayvansever, “Zehirlenmişler. Yaraları yok üzerlerinde. Hepsini öldürüp atmışlar buraya. Yol kenarına atmışlar hepsini. 5 tane köpek zehirleyip atmışlar. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Bu duruma sessiz kalamayız. Yazık, yazık" dedi.

    Sakarya da 5 sokak köpeği ölü bulundu #1

    "Çok üzüldüm"

    DHA'nın haberine göre, olaya tepki gösteren hayvansever Sibel Arın Sezer ise "Görüntüler bana ulaştığında çok üzüldüm. Hiç mi Allah'tan korkmadınız ? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Neden yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz ya derdiniz nedir bu hayvanlarla ? Şehir merkezlerinde istemediniz ormanlara attınız, yine öldürüyorsunuz. Yetmedi mi yaptıklarınız, bitmedi mi kininiz hala? Yeter artık yeter” diye konuştu.

    Sakarya da 5 sokak köpeği ölü bulundu #2

    "Bu katliamı kim yaptıysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz"

    Köpekleri öldürenin bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Sezer, "Yer, Sakarya Arifiye Mollaköy ve biz hayvan severlerin besleme noktaları. Sayın valimize sesleniyorum, lütfen Arifiye Belediyesi bu bölgeye besleme bölgesi kursun, kamera yerleştirsin. Bizler de kulübelerini koyalım. Onları hep birlikte koruyalım. Onlar için el ele verelim. Lütfen Sakarya’da hayvan katliamları artık bitsin. Bu katliamı kim yaptıysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sakarya da 5 sokak köpeği ölü bulundu #3

    Sakarya da 5 sokak köpeği ölü bulundu #4

    Sakarya da 5 sokak köpeği ölü bulundu #5


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