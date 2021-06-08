Sakarya'da 50 hayvanı telef eden köpeklere böyle isyan etti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aralarında tavuk ve ördeklerin bulunduğu 50 küçükbaş hayvanı köpekler tarafından telef edilen Şerife Açıkgöz, çektiği videoyla duruma isyan etti.

Sakarya'da sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermek için kümese giden vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı.

İçeri girdiklerinde tavuk ve ördeklerin parçalanarak telef olduğunu gören hayvan sahipleri, durumu yetkililere bildirdi.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER VATANDAŞA BELA OLMAYA DEVAM EDİYOR

10'dan fazla köpeğin etrafı telle çevrili alana girip hayvanları telef ettiği belirlendi.

Benzer olayları her yıl yaşadıklarını ifade eden Şerife Açıkgöz, üzücü manzarayı cep telefonuyla kaydederek duruma isyan etti.

Sakarya'da başıboş köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef etti

"HAYVANSEVER KÖPEK ARKADAŞLARIMIZ TAVUK MU SEVMİYOR ANLAMADIM?"

Açıkgöz, “Ben Kaynarca'dan bir vatandaşım. Bu her yıl yaşadığımız bir mağduriyet. Biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. İlçe merkezi burası. Sabah saatlerinde bu manzarayla karşılaştım. Bu konuda yardımınızı desteğinizi bekliyorum. Bu hayvansever, köpek sever arkadaşlarımız tavuk mu sevmiyor ben anlamadım? Her yıl böyle bir ziyanlık yaşıyoruz. Bu şekilde bir rezillik. Malımız ziyan oluyor. 10 tane köpek avluyla kapalı alana girerek 50 tane küçükbaş tavuk, ördek cinsini bu şekilde telef etmiş. Biz bu konuda yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz” diye konuştu.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.