Sakarya'da 500 bin lira dolandıran şahıs, 3 bin 500 aracın incelenmesiyle yakalandı

Sakarya'da 500 bin lira dolandıran şahıs, 3 bin 500 aracın incelenmesiyle yakalandı

71 yaşındaki kadını, “Adın organize suça karıştı” yalanıyla 500 bin lira dolandıran şahıs, 274 günlük kamerasına yansıyan 3 bin 500 aracın incelenmesiyle Ankara’da yakalandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 71 yaşındaki bir kadın, dolandırıcıların hedefi oldu. Kadına, isminin organize bir suça karıştığını ve çok gizli bir operasyonun parçası olduğunu belirten şahıs, verdiği bilgileri polis dahil kimse ile paylaşmamasını söyleyerek kandırdı.

Kadın, hazırladığı 500 bin TL değerindeki altın, döviz ve parasını evine gelen kişiye teslim etti.

Aradan bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise başvurup, şikayetçi oldu.

İhbar üzerinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

274 güvenlik kamerası incelendi

DHA’nın haberine göre; belirtilen saat aralığında bölgedeki 274 güvenlik kameralarına yansıyan 3 bin 500 araç tek tek incelendi.

Kıyafet ve taksi değiştirdi

Yapılan araştırmada, şüphelinin sürekli kıyafet ve taksi değiştirdiğini belirlendi. Şüphelinin kullandığı 3 taksi sürücüsünün ifadelerine başvuran ekipler, isminin A.B. (42) olduğu belirlenen kişinin Ankara'ya gittiğini tespit etti.

Sakarya'da 500 bin lira dolandıran şahıs yakalandı VİDEO



Cezaevine gönderildi

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sakarya'ya getirilerek ifadesi alınan şüpheli A.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.