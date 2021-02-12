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    Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    Kocaali ilçesinde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutukla
    • İHA
    • 12.02.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 13:35
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    Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

    7 MAHALLE, 10 ADRESE BASKIN

    Bu kapsamda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kocaali ilçesine bağlı 7 farklı mahallede bulunan 10 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

    Operasyonda; yaklaşık 2 kilogram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #1

    10 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

    Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

    9 şüpheli jandarmada verdikleri ifadelerinin ardından serbest kalırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #2

    Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #3

    Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #4

    Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #5

    Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #6

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