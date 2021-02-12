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- Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Sakarya’da 7 mahalleye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
- İHA
- 12.02.2021 - 13:31
- Güncelleme : 12.02.2021 - 13:35
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
7 MAHALLE, 10 ADRESE BASKIN
Bu kapsamda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kocaali ilçesine bağlı 7 farklı mahallede bulunan 10 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda; yaklaşık 2 kilogram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
10 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
9 şüpheli jandarmada verdikleri ifadelerinin ardından serbest kalırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.