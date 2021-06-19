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    Sakarya’da 84 yaşındaki adama at arabası çarptı

    Sakarya'da 84 yaşındaki adam at arabasının altında kalarak yaralandı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 08:00
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 08:48
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    Sakarya’da 84 yaşındaki adama at arabası çarptı

    İlginç kaza, Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 84 yaşındaki A.Ö.’ye cadde üzerinde ilerlemekte olan Z.B. idaresindeki at arabası çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam at arabasının tekerlerinin altında kaldı.

    YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

    Aldığı darbeyle yaralanan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adamın bölgeye gelen oğlu ise at arabasını kontrol eden Z.B.’ye saldırmak istedi. Çevredekilerin müdahalesi ile olay yatıştırılırken, yaralı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    ARBEDE YAŞANDI

    Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaşlı adam ile atın kafa kafaya çarpışması ve sonrasında adamın at arabasının altında kaldığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise, bölgeye sağlık ekiplerinin gelmesi ve yaşanan arbede anları görüntülere yansıdı.

    Sakarya’da 84 yaşındaki adama at arabası çarptı-Sakarya’da 84 yaşındaki adama at arabası çarptı.

    Sakarya’da 84 yaşındaki adama at arabası çarptı-Video

    Sakarya’da 84 yaşındaki adama at arabası çarptı #1

    Sakarya’da 84 yaşındaki adama at arabası çarptı #2

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