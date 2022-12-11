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    Sakarya’da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü

    Ahşap ürünler üretimi yapan fabrikada ağaç soyma makinesine sıkışan 3 çocuk babası işçi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • 11.12.2022 - 16:55
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    Sakarya’da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü

    Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde ahşap ürünler üretimi yapan bir fabrikada çalışan 41 yaşındaki Mehmet Çetin, ağaç soyma makinesine sıkıştı.

    İşçilerin haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

    İşçi sıkıştığı makineden çıkarılırken, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Soruşturma başlatıldı

    Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

    3 çocuk babası Mehmet Çetin’in cenazesi bugün Karasu ilçesinde toprağa verildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sakarya’da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü #1


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