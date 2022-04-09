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    Sakarya'da ağaçtan kaçarken yaralanmıştı; kurtarılamadı

    60 yaşındaki İsmet Demirtürk, kestirdiği ağacın üzerine doğru geldiğini görüp kaçmak isterken düşüp yaralanmıştı. Demirtürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 17:12
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    Sakarya'da ağaçtan kaçarken yaralanmıştı; kurtarılamadı

    Sakarya'nın Adapazası ilçesinde Şeker Mahallesi’nde evinin bahçesinde kestirdiği ağacın üzerine geldiğini fark eden İsmet Demirtürk, kaçarken dengesini kaybedip yere düşüp yaralandı.

    Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Demirtürk, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındı.

    Yaşamını yitirdi

    Demirtürk, 11 gün sonra dün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    İsmet Demirtürk, bugün öğle vakti Sakarya Karasu İlçesi Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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