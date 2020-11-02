Sakarya’da aidatı fazla bulunca site yöneticisini vurdu

Ayaklarından yaralanan yönetici, hastanede tedavi altına alınırken; kaçan saldırgan polis tarafından aranıyor.

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi Süleyman Binek Caddesi’ndeki bir sitede yaşayan Burak Y., aidata yapılan zam nedeniyle site yöneticisi Ferdi B. ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Burak Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ferdi B.’yi ayaklarından vurdu.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Sitede oturanların ihbarı üzerine gelen 112 acil sağlık ekibi, Ferdi B.’yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ferdi B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Burak Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

160 LİRADAN 210 LİRAYA ÇIKTI

Sitede oturan Salih Binek, aidat artışı nedeniyle sitede sık sık tartışmaların yaşandığını belirterek, “160 TL’den 210 TL’ye çıktı fiyat. Bu şirket yönetimle bir oldu, zam yaptı." dedi.