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    Sakarya'da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi

    Sakarya'da tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi hakkında detaylar ortaya çıktı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 21:21
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    Sakarya'da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi

    Sakarya'nın Serdivan ilçesi Gündoğan Sokak'ta meydana gelen olayda, şüpheli Ç.G., kardeşi Bedri Güler ile tartıştıktan sonra evine giderek tüfeğini aldı.

    Daha sonrasında eve tekrar geldiğinde ise kardeşi yengesi ve yeğenini tüfekle vurarak öldürdü.

    Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçmıştı

    Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinde başka bir tüfek daha buldu. Ekipler, olaydan sonra harekete geçerek tır şoförü olduğu belirlenen Ç.G.’nin peşine düştü.

    Dron filosunu devreye sokan polis ekipleri olay mahallinin yakınlarında bulunan ormanlık alanda havadan araştırma yaparken, şehrin giriş ve çıkışlarını kapattı. Şehrin muhtelif yerlerine kontrol noktası kuran ekipler, çoğunluğu tır olmak üzere 400’e yakın araçta inceleme yaptı, şüphelinin irtibatta olabileceği 20’ye yakın kişiyi de takibe aldı.

    Şüpheli yurt dışına kaçmayı planlarken yakalandı

    PTS ve KGYS’ye yansıyan görüntülerde şüphelinin M.T.T.’nin aracılığıyla Karasu ilçesinden yurt dışına kaçma planlamasını yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri ilçenin girişinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

    Konuyla ilişkileri olabileceği düşünülen şüphelinin eşi ve 2 çocuğu da ekipler tarafından gözaltına alındı.

    2 yeğenini de öldürmek için arayışa geçtiği öğrenildi

    Şüpheli Ç.G.’nin emniyetteki ifadesinde, önce kendisine ateş edildiğini, korumak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Aynı zamanda şüphelinin, olay günü evde bulunmayan 2 yeğenini de öldürmek için arayışa geçtiği öğrenildi.

    Tutuklandı

    Ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şüpheli Ç.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 kişi serbest bırakıldı.

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #1

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #2

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #3

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #4

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #5

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #6

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #7

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #8

    Sakarya da ailesini öldüren zanlı 2 yeğenini de öldürmek istedi #9


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