Park nedeniyle uyarılan sürücü, 10 kişi ile birlikte geldiği istasyonun marketini basarak sopa ve bıçaklarla 2 kişiyi yaraladı.

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Modern Sanayi’de bulunan bir akaryakıt istasyonunda uygunsuz şekilde tankerini istasyona park eden C.B., market işletmecisi S.Y. tarafından uyarıldı.

C.B. ve S.Y. arasında yaşanan kısa bir tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı.

ARKADAŞLARIYLA GERİ GELDİ

Akşam saatlerinde C.B., yanına aldığı H.B., E.B., E.B., E.B., Y.B. ve kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişiyle akaryakıt istasyonunun içerisinde bulunan marketi yanlarında getirdikleri silah, muşta ve sopalarla bastı.

2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Bu sırada H.B., market işletmecisi S.Y.’yi göğsünden ve sağ ayağından, A.A.’yı ise kasık bölgesinden silah ile yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan S.Y.’nin, diğerleri de muşta ve sopalarla başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan S.Y. ve A.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sakarya'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga ViDEO

SALDIRGANLARDAN İKİSİ TUTUKLANDI

C.B. ve yanındakiler de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan market işletmecisi S.Y. taburcu edilirken, arkadaşı A.A.’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrasında gözaltına alınan C.B. ile birlikte bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaşanan olayın görüntüleri iş yerinde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.