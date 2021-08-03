Sakarya'da akıntıya kapılan adam son anda kurtarıldı

Girdiğini denizde akıntıya kapılarak yönünü şaşıran Erol Tunca, bitkin düşünce bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Cankurtaranlar jet ski ile Tunca’yı denizden alarak kurtardı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kale mevkiinde denize girerek açılan 45 yaşındaki Erol Tunca, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Karasu ilçesi açıklarına kadar gelen, karanlıkta yönüne şaşıran ve yüzmekten bitkin düşen Erol Tunca, bağırarak yardım istedi.

JET SKİ İLE KURTARDILAR

Gece sahilde bulunan vatandaşlar Erol Tunca’nın sesini duyarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine cankurtaranlar jet ski ile denize açıldı. Cankurtaranlar, Erol Tunca’nın sesinin geldiği yöne doğru yöneldi. Yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunan Erol Tunca jet ski'ye alınarak sahile çıkarıldı.

"GÜCÜM BİTMİŞTİ"

Saatlerce denizde kalan Tunca kıyıya çıktığında durumunun iyi olduğunu belirterek “Gücüm bitti. Karayı kaybetmişim” dedi. Sahildekiler denizde bulunan bir kişinin sesini duyduklarını söyleyerek “İmdat imdat kurtarın beni diye ses geliyordu. Işık tuttuk ama hiçbir şekilde göremedik. Sonra cankurtaranlar geldi kurtardı.” dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sahile gelen 112 Acil ekibi, Tunca’yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Tunca yakınları tarafından alınarak evine götürüldü.