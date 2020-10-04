Sakarya'da akrabasını öldüren şahıs tutuklandı

Aralarında alacak verecek meselesi olan akrabasını tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde 36 yaşındaki Buhra Sain ile akrabası İ.O. arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında İ.O., av tüfeği ile Sain’i vurdu. Tüfekten çıkan kurşunlar ile aldığı yara sonucunda Sain olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sain’in hayatını kaybettiği belirlenirken, evin bahçesinde saklandığı yerden çıkarak kaçmaya çalışan İ.O. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.





TUTUKLANDI

Av tüfeği de olay yerinde ele geçirilen İ.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna gönderildi.





DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Buhra Sain'in cenazesi, Arifiye ilçesinde Bozacı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.