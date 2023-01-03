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    Sakarya'da alevlere teslim olan evdeki 2 aylık bebek hayatını kaybetti

    Tek katlı evde başlayan yangın neticesinde 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yangından etkilenerek öldüğü belirlendi. Sokağa dökülen vatandaşların feryadı yürekleri dağladı.
    • 03.01.2023 - 16:00
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 16:24
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    Sakarya'da alevlere teslim olan evdeki 2 aylık bebek hayatını kaybetti

    Sakarya'nın Adapazı ilçesinde yangın paniği yaşandı.

    Bölgedeki tek katlı bir ev, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

    Yangın kontrol altına alındı

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

    Sakarya da alevlere teslim olan evdeki 2 aylık bebek hayatını kaybetti #1

    2 aylık bebek hayatını kaybetti

    Bu sırada, evin içinde 2 aylık bir bebeğin bulunduğu ve yangından etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşların feryatları adeta yürekleri burktu.

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

    Sakarya'da alevlere teslim olan evdeki 2 aylık bebek hayatını kaybetti VİDEO

    Sakarya da alevlere teslim olan evdeki 2 aylık bebek hayatını kaybetti #2

    Sakarya da alevlere teslim olan evdeki 2 aylık bebek hayatını kaybetti #3

    Sakarya da alevlere teslim olan evdeki 2 aylık bebek hayatını kaybetti #4


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