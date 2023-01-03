Tek katlı evde başlayan yangın neticesinde 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yangından etkilenerek öldüğü belirlendi. Sokağa dökülen vatandaşların feryadı yürekleri dağladı.

Sakarya'nın Adapazı ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Bölgedeki tek katlı bir ev, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

2 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu sırada, evin içinde 2 aylık bir bebeğin bulunduğu ve yangından etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşların feryatları adeta yürekleri burktu.

İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'da alevlere teslim olan evdeki 2 aylık bebek hayatını kaybetti VİDEO

