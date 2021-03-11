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Sakarya’da alkol alıp kavga eden kişiler, mahalleliyi bıktırdı

Sakarya’da alkol alıp kavga eden kişiler, mahalleliyi bıktırdı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen her gece alkol alıp kavgaya karışan ve cadde ortasında yüksek sesle küfürler savurduğu iddia edilen kişiler bu kez polisten kurtulamadı.