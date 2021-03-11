- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya’da alkol alıp kavga eden kişiler, mahalleliyi bıktırdı
Sakarya’da alkol alıp kavga eden kişiler, mahalleliyi bıktırdı
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen her gece alkol alıp kavgaya karışan ve cadde ortasında yüksek sesle küfürler savurduğu iddia edilen kişiler bu kez polisten kurtulamadı.
- İHA
- 11.03.2021 - 12:00
Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde önceki gece yarısı sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol alan bir grup bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce küfürler, hakaretler havada uçuştu.
CEZA KESİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavga eden şahısları ayırarak gerginliği zor yatıştırdı.
Şahıslara yasak olmasına rağmen izinsiz sokağa çıktıkları için cezai işlem uyulandı.
MAHALLELİ BIKTI
Mahalleli, her gece alkol alıp kavga eden ve yüksek sesle bağırıp küfürler savurduğu iddia edilen şahıslardan bıktı.
Çok sayıda kişinin 155'i arayıp bu şahısları şikayet ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.