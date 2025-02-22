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Sakarya'da alkol kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Sakarya'da alkol kavgasında kan aktı: 4 yaralı Sakarya'da bir grup şahıs ile alkol almak için gittikleri işletmenin sahibi arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.