Sakarya'da alkol kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Orta Mahalle'de bir grup şahıs, alkol almak için büfeye geldi.
Aldıkları alkolü büfenin yanında içmek isteyen şahıslar ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışmanın ardından şahıslar bölgeden ayrıldı.
Yaklaşık yarım saat sonra tekrar bölgeye gelen şahıslar ile işletme sahibi arasında silahlı kavga çıktı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavga esnasında işletme sahibi ile birlikte toplam 4 kişi silahla vurularak yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerince olayda kullanıldığı öğrenilen 2 silah ele geçirildi.
Olaya toplam 6 kişinin karıştığı ve aralarındaki 4 yaralının ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
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