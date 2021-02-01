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    Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza

    Hendek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
    • AA
    • 01.02.2021 - 21:57
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 21:58
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    Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza

    Sakarya D-100 kara yolu Adapazarı istikameti Kargalı Hanbaba mevkisindeki kavşakta, hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    8 YARALI

    Ambulans ve otomobilde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

    Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza VİDEO

    Sakarya da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza #1

    Sakarya da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza #2

    Sakarya da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza #3

    Sakarya da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza #4

    Sakarya da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza #5

    Sakarya da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza #6

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