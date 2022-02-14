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    Sakarya’da anne ve 5 çocuğu sobadan zehirlendi

    Serdivan ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Sobadan sızan karbonmoksitten zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 5 çocuğu son anda kurtarıldı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 01:27
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    Sakarya’da anne ve 5 çocuğu sobadan zehirlendi

    Sakarya'nın Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi 4046 no’lu sokak üzerinde bulunan, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evde yaşayan F.A. isimli baba, geldiğinde eşi ve 5 çocuğunu hareketsiz şekilde buldu.

    KOMŞULARINA HABER VERDİ, SAĞLIK EKİPLERİ SON ANDA YETİŞTİ

    Panikleyerek evden çıkan F.A., komşularından yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı sağlık ekiplerine bildirdi, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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    ANNE VE 5 ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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