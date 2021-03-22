Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nurten Manay ile oğlu Yavuz Manay, hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karamanlar Mahallesi’nde oturan 76 yaşındaki Nurten Manay ve oğlu 45 yaşındaki Yavuz Manay, yakınları tarafından evlerinde yataklarında hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine adrese, sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun öldüğü belirlendi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

İlk tespitlere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.









