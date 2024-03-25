İHA
Sakarya'da takla atan araç ölümden döndü...
Geyve ilçesi Eşme Mahallesi yolu üzerinde O.K. (70) okuldan torununu aldı.
Dönüş yoluna geçen O.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
1 kişi yaralandı
Ters dönen araç içerisinde sürücü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahalesi gerçekleştirilen yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, torununun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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