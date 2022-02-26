Sakarya'da aranan hükümlü evinin altındaki sığınakta bulundu

Hendek ilçesinde inşaat hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında 43 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü evinin altına kazdığı sığınakta yakalandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Karadere Mahallesi'nde son günlerde yaşanan ev ve inşaatlardan hırsızlık şüphelilerinin M.G., T.G., M.G. ve A.B. olduğunu tespit etti.

Ekipler, evlerine düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

EVİNİN ALTINDAKİ SIĞINAKTA YAKALANDI

Şüphelilerden M.G., evinin altına yaptığı sığınakta saklanırken yakalandı.

43 YIL HAPSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

M.G.'nin hırsızlık başta olmak üzere 23 suç dosyasından toplam 43 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

3'Ü TUTUKLU 1'İ SERBEST

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.G., T.G. ve M.G. tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





