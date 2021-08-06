Sakarya'da aranan kayıp Veysel'in, gezmeye gittiği belirlendi

Fındık bahçesinde çalışırken ortadan kaybolan Veysel'in, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için otostop yaparak Erenler ilçesine gittiği belirlendi. Veysel, polis tarafından ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa’dan ailesiyle birlikte geldiği Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi’nde fındık bahçesinde çalışan 15 yaşındaki Veysel Akgedik, dün öğle saatlerinde ortadan kayboldu.

Ailesi, Akgedik’e ulaşamayınca güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDE YAPILAN ARAMA SONUÇ VERMEDİ

Ekipler, bahçede ve çevresinde bulunan ormanlık alanda köpeklerle arama yaptı, ancak sonuç alınamadı.

Jandarma, Veysel Akgedik ile ilgili bilgileri diğer ilçelerdeki jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri ile de paylaştı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Veysel Akgedik, dün polis ekipleri tarafından bulundu. Arkadaşlarıyla gezmek için otostop yaparak Erenler ilçesine gittiği belirlenen Veysel Akgedik, ailesine teslim edildi.





